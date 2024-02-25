В удаленных районах ДФО началось досрочное голосование на выборах президента РФ

В частности, на Камчатке для моряков и рыбаков будут открыты более 120 избирательных участков

ТАСС, 25 февраля. Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях на выборах президента России началось в регионах Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщили ТАСС в региональных избиркомах.

На Камчатке проголосовать досрочно смогут около 30 тыс. человек, рассказал ТАСС заместитель председателя регионального избиркома Игорь Шамраев. Среди них оленеводы, сотрудники метеостанций, смотрители маяков и военнослужащие на удаленных заставах. Для камчатских моряков и рыбаков будут открыты более 120 избирательных участков, в том числе и на подводных лодках, которые несут боевую службу в акватории полуострова и за ее пределами.

В Якутии в ходе досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях планируется охватить 12,9 тыс. избирателей. Сотрудники МЧС России для безопасности членов комиссий заблаговременно оповещены о планируемых маршрутах. "В первый день досрочного голосования, 25 февраля, возможность проголосовать получат избиратели, находящиеся в труднодоступных и отдаленных местностях в Анабарском и Хангаласском районах", - рассказал ТАСС член Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Евгений Рябченко. Среди досрочно голосующих - преимущественно старатели, вахтовики, оленеводы и работники метеостанций.

В Хабаровском крае с большим количеством отдаленных населенных пунктов связь есть только по воздуху. Досрочное голосование организуют для жителей труднодоступных поселений, вахтовиков, работников отрасли лесозаготовки и добычи полезных ископаемых, сотрудников метеостанций, строителей на новых объектах. Как сообщили ТАСС в избиркоме региона, с учетом развития края и новых строек, где работают люди, количество вылетов планируется по 50 маршрутам. Ранее осуществляли около 40 вылетов, теперь новые точки появились и в Тугуро-Чумиканском районе, где ведется строительство порта Эльга и Тихоокеанской железной дороги.

На Чукотке более 4 тыс. избирателей в удаленных труднодоступных районах примут участие в досрочном голосовании. По словам председателя избирательной комиссии Чукотского АО Николая Гончарова, члены участковых избирательных комиссий будут добираться до них на вертолетах и технике высокой проходимости. На Колыме на выборах президента страны смогут досрочно проголосовать около 15 тыс. жителей в труднодоступных и отдаленных территориях, в Амурской области - более 5 тыс. избирателей. В Приморье для обеспечения досрочного голосования изготовлено 4,4 тыс. избирательных бюллетеней.

Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.