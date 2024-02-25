В Госдуме не исключили возможности ужесточения условий для работы иноагентов в РФ

Депутат ГД, член комитета палаты по международным делам Мария Бутина отметила, что это будет зависеть от их деятельности

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, член комитета палаты по международным делам Мария Бутина в беседе с ТАСС не исключила возможности ужесточения условий для работы иноагентов в РФ, отметив, что это будет зависеть от их деятельности.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что депутаты считают необходимым лишить иноагентов возможности получать доходы в РФ. Например, в первом чтении уже принят законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов.

"Будут какие-то дополнительные инициативы или нет - посмотрим, все будет зависеть от того, насколько иноагентская работа будет в рамках разумного и справедливого", - сказала она, отвечая на вопрос, есть ли необходимость дальнейшего ужесточения работы иноагентов в РФ.

При этом, по ее словам, в России нет задачи "уничтожить" иноагентов. Меры по ограничению условий работы иностранных агентов в стране принимаются для защиты и информирования россиян об их деятельности. "Мы внимательно следим за теми методами, которые сейчас используют иноагенты, и стараемся оградить нашего потребителя от недружественных действий с их стороны", - отметила Бутина.

Заключение Бутиной в США

15 июля 2018 года Бутину задержали в Вашингтоне и предъявили обвинение по двум пунктам. По версии следствия, россиянка вела на территории США деятельность в пользу иностранного государства, не имея статуса иностранного агента, который должен быть зарегистрирован министерством юстиции. По совокупности предъявленных обвинений ей грозило до 15 лет лишения свободы. 26 апреля 2019 года ее приговорили к 1,5 года заключения. В своем последнем слове она заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Бутина подчеркивала, что не знала о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента, и принесла извинения за действия, которые были расценены в США как нарушение законодательства.

Председательствовавшая на процессе судья признала, что Бутина не действовала в США как сотрудник разведки. Судья удовлетворила ходатайство обвинения о депортации россиянки на родину после отбытия срока заключения. 8 мая 2019 года Федеральное бюро тюрем, подчиняющееся министерству юстиции, сообщило, что Бутина выйдет на свободу 5 ноября. Затем срок тюремного заключения был сокращен: он завершился 25 октября 2019 года. На следующий день Бутина вернулась в Россию. В течение 467 дней тюремного заключения в США Бутина фиксировала свои впечатления и чувства, а затем от первого лица написала автобиографическую книгу.