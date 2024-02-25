Косачев заявил, что выборы в Белоруссии проходят по высоким международным стандартам

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ считает, что "Республика Беларусь мощно подготовилась к проведению выборов в Палату представителей"

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Процесс голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии и местных советов соответствует международным стандартам. Об этом заявил ТАСС координатор мониторинговой группы Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Константин Косачев.

"Это самые высокие международные стандарты. С моей точки зрения, обеспечены все условия для избирателей в части информирования о кандидатах и в части, касающейся логистики. То, мы видим с точки зрения организации выборов, у нас не вызывает никаких вопросов. Никаких оснований для тревоги у нас нет", - отметил он.

Косачев считает, что "Республика Беларусь мощно подготовилась к проведению выборов в Палату представителей". Он напомнил, что есть несколько новаций, которые появились в избирательном законодательстве после внесения поправок в конституцию. "Прежде всего, это единый день голосования по выборам в парламент и местные советы", - сказал замглавы Совета Федерации.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания (парламента) и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 263 кандидата, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека. Досрочно на выборах проголосовало 41,7% избирателей.