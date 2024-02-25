Наблюдатели от ЦИК РФ не выявили отклонений на проходящих в Белоруссии выборах

Глава делегации российского Центризбиркома Николай Булаев отметил, что отличительной чертой выборов в республике является спокойствие

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Наблюдатели от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ не зафиксировали на парламентских выборах в Белоруссии отклонений, которые могли бы повлиять на решение избирателей. Об этом заявил ТАСС глава делегации российского Центризбиркома Николай Булаев.

"Очень жестко соблюдается законодательство на всех избирательных участках. Мы не увидели отклонений, которые как-то могли повлиять на выбор избирателей", - сказал он.

Булаев отметил, что отличительной чертой выборов в Белоруссии является спокойствие. "И мы на участках не видели людей, которые приходили бы с какой-то тревожностью. Ну, тем более никаких провокаций. Очень спокойно, очень дружелюбные и избиратели, и члены избирательных комиссией", - сказал Булаев.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 263 кандидата, за мандаты в местных советах планируют побороться 18 802 претендента. В стране организовано 5 411 избирательных участков, которые будут открыты до 20:00 (совпадает с московским). В списки для голосования включены более 6,9 млн человек. Явка в ходе завершившегося 24 февраля пятидневного досрочного голосования составила 41,71%.

Председатель участковой избирательной комиссии Алексей Гататуллин в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что проходящие выборы "запомнятся тем, что приходит очень много семей". "То есть [приходят] родители с маленькими детьми, фотографируются фоне ящиков для голосования, такая позитивная, хорошая атмосфера", - рассказал он.

Председатель комиссии отметил, что безопасность на должном уровне обеспечена на всех участках. "С нами с досрочного голосования постоянно находится сотрудник милиции, у них есть тревожная кнопка. То есть если вдруг какая-то возникнет ситуация, все будет оперативно решено", - заверил председатель комиссии.