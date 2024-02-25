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обновлено 25 февраля, 08:07

Наблюдатели от ЦИК РФ не выявили отклонений на проходящих в Белоруссии выборах

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев (справа). Наталья Таланова/ ТАСС
Зампред ЦИК РФ Николай Булаев (справа)
© Наталья Таланова/ ТАСС

Глава делегации российского Центризбиркома Николай Булаев отметил, что отличительной чертой выборов в республике является спокойствие

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Наблюдатели от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ не зафиксировали на парламентских выборах в Белоруссии отклонений, которые могли бы повлиять на решение избирателей. Об этом заявил ТАСС глава делегации российского Центризбиркома Николай Булаев.

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"Очень жестко соблюдается законодательство на всех избирательных участках. Мы не увидели отклонений, которые как-то могли повлиять на выбор избирателей", - сказал он.

Булаев отметил, что отличительной чертой выборов в Белоруссии является спокойствие. "И мы на участках не видели людей, которые приходили бы с какой-то тревожностью. Ну, тем более никаких провокаций. Очень спокойно, очень дружелюбные и избиратели, и члены избирательных комиссией", - сказал Булаев.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 263 кандидата, за мандаты в местных советах планируют побороться 18 802 претендента. В стране организовано 5 411 избирательных участков, которые будут открыты до 20:00 (совпадает с московским). В списки для голосования включены более 6,9 млн человек. Явка в ходе завершившегося 24 февраля пятидневного досрочного голосования составила 41,71%.

Председатель участковой избирательной комиссии Алексей Гататуллин в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что проходящие выборы "запомнятся тем, что приходит очень много семей". "То есть [приходят] родители с маленькими детьми, фотографируются фоне ящиков для голосования, такая позитивная, хорошая атмосфера", - рассказал он.

Председатель комиссии отметил, что безопасность на должном уровне обеспечена на всех участках. "С нами с досрочного голосования постоянно находится сотрудник милиции, у них есть тревожная кнопка. То есть если вдруг какая-то возникнет ситуация, все будет оперативно решено", - заверил председатель комиссии. 

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