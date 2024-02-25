Посол МИД РФ: Запад надеялся, что Россия два года назад не станет защищать Донбасс

Родион Мирошник отметил, что РФ "отреагировала иначе и признала Республики Донбасса, а в Кремле был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи"

АНКАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Запад рассчитывал, что Россия два года назад не встанет на защиту жителей Донбасса и там реализуется "хорватский" или "ближневосточный сценарий". Об этом сказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в субботу на мероприятии в Русском доме в Анкаре, приуроченном к 10-й годовщине госпереворота на Украине и 2-й годовщине начала специальной военной операции (СВО) России.

"Два года назад ситуация на Донбассе готовилась к "ближневосточному сценарию", у Киева была надежда, что они смогут, имея пятикратное превосходство, раздавить непокорный Донбасс. И 17 февраля как дата вторжения киевских боевиков в Донбасс вообще никого бы не удивило. На горы трупов и реки крови на Западе вообще бы никак не отреагировали. У них была надежда, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а просто промолчит. В западных кулуарах такой вариант развития событий назывался "хорватский сценарий", - сказал посол, объясняя посетителям мероприятия обстановку начала 2022 года.

Россия же, по словам Мирошника, "отреагировала иначе и признала Республики Донбасса, а в Кремле был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи". "18 февраля в Луганске и Донецке началась массовая эвакуация детей, женщин и стариков, по которым вот-вот должны были нанести удар украинские формирования. 24 февраля началась специальная военная операция по спасению жителей Донбасса. А Запад все так же продолжает на всех площадках говорить о "неспровоцированной и немотивированной агрессии" России", - сказал он.

Посол напомнил, что 18 февраля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксировала 800 фактов обстрелов Донбасса в сутки, а 19 февраля этот показатель уже достиг значения 1 600 прилетов со стороны Киева за 24 часа.