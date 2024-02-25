25 февраля, 08:50

Посольство РФ в Шри-Ланке призвало дождаться итогов расследования по вопросу о визах

Глава пресс-службы посольства Герман Федоров отметил, что российские дипломаты внимательно следят за этой ситуацией

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Коломбо внимательно следит за развитием ситуации вокруг заявления Департамента иммиграции и эмиграции Шри-Ланки о том, что находящиеся длительный срок на острове россияне и украинцы должны за две недели покинуть страну. Как сообщил корреспонденту ТАСС глава пресс-службы посольства России в этом островном государстве Герман Федоров, российское диппредставительство призывает дождаться результатов президентского расследования по этому вопросу.

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"Мы полагаем целесообразным дождаться итогов открытого по указанию президента Ранила Викрамасингхе расследования относительно распространенного заявления Департамента иммиграции и эмиграции Шри-Ланки, согласно которому российские и украинские граждане, находящиеся на острове длительное время с туристическими целями, должны покинуть страну в течение 14 дней, начиная с 23 февраля", - сказал Федоров.

"Пока необходимо дождаться окончательного решения по данному вопросу", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что российские дипломаты внимательно следят за этой ситуацией.

"Одновременно мы повторно призываем наших граждан на острове соблюдать местное законодательство и уважать обычаи этой страны", - добавил Федоров.

Ранее СМИ Шри-Ланки сообщили, что департамент иммиграции выпустил уведомление, согласно которому процедура бесплатного продления туристических виз гражданам РФ и Украины прекращена, и те туристы, которые пользовались этой опцией, должны покинуть страну до 7 марта. В ответ офис президента островного государства Викрамасингхе поручил провести расследование по поводу появления этой информации, поскольку решение было объявлено без предварительного одобрения кабинета министров - согласно ланкийским законам, подобные решения должны приниматься только с предварительного одобрения правительства страны. 

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