Посольство РФ в Шри-Ланке призвало дождаться итогов расследования по вопросу о визах

Глава пресс-службы посольства Герман Федоров отметил, что российские дипломаты внимательно следят за этой ситуацией

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Коломбо внимательно следит за развитием ситуации вокруг заявления Департамента иммиграции и эмиграции Шри-Ланки о том, что находящиеся длительный срок на острове россияне и украинцы должны за две недели покинуть страну. Как сообщил корреспонденту ТАСС глава пресс-службы посольства России в этом островном государстве Герман Федоров, российское диппредставительство призывает дождаться результатов президентского расследования по этому вопросу.

"Мы полагаем целесообразным дождаться итогов открытого по указанию президента Ранила Викрамасингхе расследования относительно распространенного заявления Департамента иммиграции и эмиграции Шри-Ланки, согласно которому российские и украинские граждане, находящиеся на острове длительное время с туристическими целями, должны покинуть страну в течение 14 дней, начиная с 23 февраля", - сказал Федоров.

"Пока необходимо дождаться окончательного решения по данному вопросу", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что российские дипломаты внимательно следят за этой ситуацией.

"Одновременно мы повторно призываем наших граждан на острове соблюдать местное законодательство и уважать обычаи этой страны", - добавил Федоров.

Ранее СМИ Шри-Ланки сообщили, что департамент иммиграции выпустил уведомление, согласно которому процедура бесплатного продления туристических виз гражданам РФ и Украины прекращена, и те туристы, которые пользовались этой опцией, должны покинуть страну до 7 марта. В ответ офис президента островного государства Викрамасингхе поручил провести расследование по поводу появления этой информации, поскольку решение было объявлено без предварительного одобрения кабинета министров - согласно ланкийским законам, подобные решения должны приниматься только с предварительного одобрения правительства страны.