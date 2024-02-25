Путин назвал Крым неотъемлемой частью России

Президент России отметил, что Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности РФ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сейчас Крым и Севастополь - неотъемлемая часть России, отметил президент РФ Владимир Путин в обращении к читателям книги "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней", текст которого опубликован на сайте Кремля.

"Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор - навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь - ее неотъемлемая часть", - подчеркнул глава российского государства, добавив, что эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности страны.

Кроме того, в Крыму успешно реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей, подчеркнул президент. Также особое внимание уделяется сбережению бесценного культурного и духовного наследия региона.

"История Крыма неотделима от истории нашего Отечества. На этой древней земле - великие духовные, ратные святыни нашего народа, уникальные памятники археологии и культуры. Она не только подарила миру целую плеяду храбрых воинов, созидателей и творцов, выдающихся деятелей науки и искусства, но и вдохновляла поэтов, писателей, художников и музыкантов на создание подлинных шедевров", - отметил Путин.

Глава государства выразил уверенность в том, что книга, приуроченная к десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, станет знаменательным событием, будет интересна самому широкому кругу читателей - всем, кто любит свою страну, гордится ее историей, хочет узнать о ней как можно больше. "Хочу выразить искреннюю признательность авторскому коллективу издания - известным ученым, археологам, работникам музеев, публицистам, государственным и общественным деятелям - за большой, кропотливый, по-настоящему подвижнический труд", - заключил он.