Избирком Запорожской области сообщил об отсутствии нарушений в организации выборов

Досрочное голосование началось на территории области 25 февраля

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Нарушений при организации выборов президента РФ в Запорожской области не фиксируется. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко, которая посетила населенные пункты у линии боевого соприкосновения (ЛБС), где проводится досрочное голосование.

"Все избирательные участки оснащены необходимым оборудованием. На информационных стендах размещены ознакомительные материалы о кандидатах в президенты России и о правилах голосования. Члены участковых избирательных комиссий прошли обучение и готовы обеспечить избирательный процесс в соответствии с законодательством РФ. Нарушений в организации выборов нет", - приводит ее слова пресс-служба избиркома области.

Досрочное голосование на выборах президента России началось на территории Запорожской области 25 февраля. Первыми в регионе голосуют жители населенных пунктов у ЛБС, в том числе и военнослужащие. Члены участковых избирательных комиссий приходят на дом к жителям области, находящимся вблизи ЛБС, с ящиком для голосования и бюллетенями. Избиратели могут проголосовать, предъявив паспорт гражданина РФ либо паспорт гражданина Украины.