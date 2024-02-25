Константинов: Путин оказался человеком, спасшим Крым в год воссоединения с Россией

Председатель Госсовета республики отметил, что угрозу со стороны Украины жители региона начали испытывать еще в 2013 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил в роли человека, спасшего Крым в период Крымской весны, когда жители полуострова ощущали угрозу со стороны Украины. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире "Соловьев Live".

"Путин понял сразу, что происходит, и это оказалось спасительным не только для Крыма, но и для всей России. Мы теперь это все понимаем - что бы было, если бы Крым был разорен и разрушен. Крымская весна дала всем уверенность в своих силах, дала необходимые сакральные смыслы миру", - сказал Константинов.

Он отметил, что угрозу со стороны Украины жители Крыма начали испытывать еще в 2013 году. Затем, по его словам, когда на полуострове было принято решение о проведении референдума на основании конституции республики и Устава ООН, это вселило в жителей Крыма уверенность в будущем.

"За эти 10 лет произошло самое фантастическое: мы поверили в то, что Крым нашей мечты возможен. За 10 лет сумма всех тех действий, проектов, которые сделаны федеральной властью, президентом, субъектами РФ, преобразили Крым до неузнаваемости. Все изменилось в лучшую сторону невероятно. Рывок - это тоже успех", - резюмировал Константинов.

Почти 10 лет назад Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного 16 марта 2014 года. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.