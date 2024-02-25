Путин на неделе огласит послание парламенту и проведет совещание с Совбезом

В Кремле ранее сообщали, что послание главы государства Федеральному собранию состоится 29 февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на следующей неделе огласит послание Федеральному собранию и проведет совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Ранее в Кремле уже анонсировали, что послание главы государства парламенту состоится 29 февраля. В таких выступлениях президент традиционно излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на перспективу.

О предстоящем совещании с Совбезом пресс-служба Кремля пока не сообщала, но подобные мероприятия Путин традиционно проводит каждую неделю.