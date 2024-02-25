Посольство РФ в Шри-Ланке призвало россиян соблюдать законы после скандальной вечеринки

Жители острова интерпретировали название вечерники и условия входа как то, что туда будут впускать только белокожих иностранцев

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Шри-Ланке призвало находящихся в стране россиян соблюдать местные законы и обычаи, комментируя вызвавшую скандал "белую" вечернику. Об этом говорится в пресс-релизе дипмиссии.

На текущей неделе в соцсетях и СМИ Шри-Ланки вспыхнул скандал, поводом к которому стала "белая" вечеринка в прибрежном населенном пункте Унаватуна в заведении Sarayka Lounge, управляемом выходцами из РФ. Ланкийцы делились в соцсетях скриншотами афиши вечеринки, на которой условиями входа в заведение (фейс-контроль и дресс-код) было указано "белый", само мероприятие афишировалось как "Белая вечеринка открытия". Само заведение при этом существует минимум год.

Жители Шри-Ланки интерпретировали название вечеринки и условия входа как то, что туда будут впускать только белокожих иностранцев, но не ланкийцев, и потому обвинили как владельцев заведения, так и организаторов мероприятия в расовой дискриминации. Тема привлекла широкое внимание общественности, в результате Sarayka Lounge объявил об отмене мероприятия и принес извинения, отметив, что его владельцы "не провели достаточно тщательную проверку", прежде чем согласиться предоставить площадку для вечеринки.

В воскресенье вызвавшую резонанс вечеринку прокомментировало посольство. "Посольство хочет подчеркнуть, что Россия решительно осуждает все формы расовой дискриминации и национализма. Мы стремимся бороться с любыми проявлениями этих злодеяний. С целью их искоренения на Украине Вооруженными силами РФ успешно ведется специальная военная операция. Мы вновь призываем всех наших граждан, находящихся в Шри-Ланке по туристической визе или с разрешением на пребывание, строго следовать законам Шри-Ланки и уважать местные обычаи", - говорится в комментарии в X (ранее Twitter).

Скандал с вечеринкой совпал по времени рассылкой департаментом иммиграции Шри-Ланки уведомления о том, что страна прекращает процедуру бесплатного продления туристических виз для россиян и украинцев. Эту процедуру местные власти ввели после начала специальной военной операции на Украине, ссылаясь на сложности в авиасообщении с РФ и Украиной, что препятствует возвращению туристов. Офис президента при этом опроверг, что кабмин принимал решение о прекращении процедуры и инициировал расследование.