Слуцкий заявил, что ответ на изъятие замороженных активов РФ будет жестким

По словам главы думского комитета по международным делам, "коллективный Запад толкает мир в еще больший хаос"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ответ России на потенциальное изъятие замороженных активов страны со стороны Запада будет соразмерным и жестким, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Коллективный Запад толкает мир в еще больший хаос, подрывая основы международного права и финансовой системы. Воровство и мошеннические схемы с российскими активами однозначно поставят крест на инвестиционной привлекательности США и европейских стран среди глобального большинства и в конечном итоге обрушат позиции доллара и евро как мировых резервных валют. Это долгосрочные последствия", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

"Но Западу не стоит обольщаться и в ближайшей перспективе. Погреть руки на России безнаказанно не удастся. Ответ англосаксонским бандитам и экспроприаторам будет соразмерным и жестким!" - добавил он.

Как говорится в совместном заявлении лидеров "семерки" по завершении онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони из Киева, Группа семи намерена принудить РФ компенсировать убытки Украине из замороженных активов и поручает правительствам выработать меры по реализации такой меры.

Нынешний саммит, который прошел во вторую годовщину начала СВО, был посвящен Украине. Перед лидерами, среди которых отсутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон, которого представлял глава МИД Стефан Сежурне, выступил президент Украины Владимир Зеленский, который призвал их продолжать поддерживать страну. Очный саммит "семерки" пройдет в июне в южной итальянской области Апулия.