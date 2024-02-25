Пленные бойцы ВСУ попросили у Балицкого гражданство РФ

Губернатор добавил, что оба пленных не рассматривают вариант возвращения на Украину

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в российский плен на васильевском и работинском направлениях, попросили губернатора Запорожской области Евгения Балицкого поспособствовать в получении ими гражданства Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба губернатора.

Во время опроса, когда Балицкий поинтересовался, как они видят свое будущее, оба пленных заявили, что не рассматривают вариант возвращения на Украину, а хотят остаться в Российской Федерации.

"У меня все в Винницкой области. Мне предложили [возможность подать на] гражданство, и я решил воспользоваться. Я женат, есть дочь. Думаю жену сюда привезти, женаты три года", - заявил один из военнопленных.

"Механизм сейчас такой: заявление написано, значит, будет проходить специальная проверка. Мы продумаем, как это сделать. Мы неоднократно встречались с комендантом, разговаривали с пленными <...>, многие из которых согласились участвовать в мирной жизни в России. Вы знаете, народу Украины мы не враги. Мы боремся с режимом, который развил в своей стране фашизм. Если бы Украина не была опасным соседом для России, никогда не было бы боевых действий", - сказал Балицкий.

Он отметил, что национальность и вероисповедание значения не имеют, власти области готовы у себя оставить тех людей, которые "готовы строить мирную жизнь".

"Задушевных бесед мы вести не будем. Мы ищем варианты, как сейчас оставить тут категорию людей, которые хотят мирно и спокойно жить. Не браться за оружие, не поддерживать фашизм и национализм. Неважно, [кто] ты - украинец, татарин, русский, белорус. Каждый должен жить комфортно в стране", - сказал Балицкий. Он добавил, что среди пленных становится "все меньше идейных националистов, а все больше пенсионеров, обычных сельских парней", которых "киевский режим гонит на смерть".