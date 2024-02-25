Захарова: каждый гражданин Украины понимает, что Зеленский врет о потерях ВСУ

По словам официального представителя МИД РФ, для президента Украины граждане его страны "не люди, а единицы, на которых можно еще получить западных денег"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Население Украины понимает, что президент страны Владимир Зеленский лжет о числе погибших украинских военных за время специальной военной операции (СВО). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на заявление Зеленского, что 31 тыс. украинских военных погибли с февраля 2022 года.

"То, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь, каждый вэсэушник, - указала она. - Раньше ЗеПрезидент за людей не считал русскоязычное население Донбасса. Сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины".

По словам Захаровой, граждане Украины для Зеленского "не люди, а единицы, на которых можно еще получить западных денег". "Думаю, именно этим и объясняется то, что он занизил в разы потери, оставив в рядах ВСУ столько "мертвых душ", - чтобы их финансировали как живых. А деньги киевская банда продолжит выводить на заграничные счета", - заметила она.

Власти Украины стараются не оглашать данные о потерях своих вооруженных сил. При этом в западных СМИ высказываются версии, что потери могут доходить до сотен тысяч. В частности, бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор говорил в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate, что потери ВСУ составляют по меньшей мере от 300 тыс. до 350 тыс. убитыми.

Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны в декабре 2023 года заявил, что потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. При этом украинцы потеряли 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров и 553 самолета. С начала контрнаступления, по словам министра обороны РФ, украинская армия потеряла 159 тыс. военных убитыми и раненными, 121 самолет, 766 танков, включая 37 Leopard, и 2 348 бронемашин.