Рогов сообщил, что силы РФ зашли в южную часть Работина

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", населенный пункт находится под их огневым контролем

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Российские силы зашли в южную часть села Работино Запорожской области, населенный пункт находится под их огневым контролем. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наши ребята сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка. Под их огневым контролем находится весь населенный пункт. Большая часть поселка остается в серой зоне, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища", - сказал Рогов.

Он отметил, что в этом районе продолжаются ожесточенные бои. "Срез Работинского выступа - это главная задача на этом направлении, как символа успеха во время контрнаступления ВСУ. С другой стороны, это потенциальная угроза в направлении Токмака, поэтому этот выступ планомерно ликвидируют", - добавил собеседник агентства.