Пушилин заявил, что решение о восстановлении Авдеевки примут на федеральном уровне

Глава ДНР также полагает, что по всей вероятности город будет восстановлен

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Решение о восстановлении Авдеевки будет приниматься на федеральном и региональном уровнях с учетом оценки специалистов. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Все, что касается дальнейшей судьбы города - решение будет приниматься не только на региональном, но и, безусловно, федеральном уровне после оценки специалистов", - сказал он.

Пушилин также полагает, что по всей вероятности город будет восстановлен. "Несмотря на то, что разрушений много, не так много целых домов или тех, которые можно будет отремонировать, но тем не менее с определенным оптимизмом я из Авдеевки выехал. <...> Мы понимаем, что делать дальше", - отметил он, комментируя свою поездку в Авдеевку 24 февраля.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии.