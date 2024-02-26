Посольство РФ в Коломбо выразило недоумение в связи со статьями о Навальном в СМИ

Диппредставительство отметило, что некоторые из статей носят предвзятый и однобокий характер

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Шри-Ланке выразило недоумение в связи с публикацией ланкийскими СМИ материалов об Алексее Навальном, которые часто носят предвзятый и заказной характер, в то время как ситуация с основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем, экстрадиции которого добиваются власти США, ими не освещается. Об этом говорится в распространенном загранучреждением пресс-релизе.

"Посольство обратило внимание на растущее число статей об Алексее Навальном, некоторые из которых носят предвзятый и однобокий характер и, очевидно, заказаны враждебными России странами", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

"Посольство недоумевает, почему авторы этих статей не освещают возможную экстрадицию своего коллеги, австралийского журналиста Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит пожизненное тюремное заключение. Будет интересно услышать их мнение об этой истории, если они считают себя беспристрастными искателями истины", - добавили в дипмиссии. В пресс-релизе посольство РФ упомянуло, в частности, публикацию о Навальном в ланкийской газете Daily Mirror.

16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии Алексея Навального. По данным ведомства, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения.