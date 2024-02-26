Путин поздравил Лукашенко с победой белорусских патриотических сил на выборах

Президент РФ отметил, что высокая явка и результаты на выборах подтверждают широкую поддержку курса белорусского лидера

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов.

"Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил", - говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

"Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под вашим руководством курса на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - добавил президент РФ.

Путин рассчитывает, что новые народные избранники в составе Палаты представителей Национального собрания республики и местных советов различных уровней будут плодотворно взаимодействовать с российскими коллегами в рамках межпарламентского диалога и многоплановых межрегиональных связей.

"Пользуясь случаем, хотел бы пожелать вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - добавил президент РФ.

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на 5 лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка составила 73,09%.