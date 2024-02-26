Мирошник заявил, что статистике Зеленского по потерям ВСУ не верят даже на Украине

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима отметил, что власти Украины откровенно скрывают данные по погибшим

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Озвученным президентом Украины Владимиром Зеленским данным о том, что с февраля 2022 года погибли 31 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), не верит никто, включая самих украинцев. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия-24".

"В эту цифру не верит никто. В эту цифру не верят ни украинцы, ни американцы. Это чистой воды ложь. То, что Зеленский назвал эту цифру, формирует крайне негативное отношение даже внутри страны, потому что все прекрасно знают, что количество людей, которые погибли, как минимум на порядок больше", - сказал он.

Мирошник подчеркнул, что власти Украины откровенно скрывают данные по погибшим военнослужащим. "Вброс этой цифры человек воспринимает для себя как: "Вы меня правда считаете дураком, что я поверю, что Украине нужно полмиллиона мобилизовать, при этом потери у нее составляют 31 тыс.?" - заметил он. "Поэтому в данном случае это абсолютная чушь, которая вообще никуда "не зашла". Я думаю, технологи Зеленского просчитались и предложили ему сделать такое заявление, но оно совершенно не совпало с тем пониманием, с которым уже примерно смиряются украинские жители, потому что они воспринимают информацию не только от Зеленского", - сказал дипломат.

Мирошник также указал, что заявление Зеленского "сыграет против него и [против] того, что его словам вообще можно хоть как-то доверять".

Власти Украины стараются не озвучивать данные о потерях своих вооруженных сил. При этом в западных СМИ высказываются версии, что потери могут доходить до сотен тысяч. Так, бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор говорил в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate, что потери ВСУ составляют по меньшей мере от 300 тыс. до 350 тыс. убитыми.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны в декабре 2023 года сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. При этом украинцы потеряли 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров и 553 самолета. С начала контрнаступления, по словам Шойгу, украинская армия потеряла 159 тыс. военных убитыми и раненными, 121 самолет, 766 танков, включая 37 Leopard, и 2 348 бронемашин.