Путин поздравил Эрдогана с юбилеем

Президент РФ также поблагодарил турецкого лидера за вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор в день 70-летия турецкого лидера. Об этом сообщила администрация Эрдогана.

"Наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России господином Владимиром Путиным. В ходе беседы президент России поздравил президента Эрдогана с днем рождения. Путин поблагодарил нашего президента за вклад в развитие дружественных турецко-российских отношений", - проинформировала администрация.