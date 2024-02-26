Путин по телефону тепло поздравил Эрдогана с 70-летием

Президент России отметил личный вклад турецкого лидера в развитие дружеских отношений Москвы и Анкары

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин отметил высокий авторитет Эрдогана в его стране и за рубежом, "многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и, в частности, укрепившиеся позиции Турции на международной арене", - указали в Кремле.

"Подчеркнут также существенный личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений", - отмечается в сообщении.

Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление отношений России и Турции и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Эрдогану также направлена поздравительная телеграмма.