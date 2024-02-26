В Армении откроют два участка для голосования на выборах президента РФ

В посольстве России добавили, что граждане РФ смогут получить избирательный бюллетень, предъявив действительный заграничный или внутренний паспорт

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Граждане России, проживающие в Армении, в день выборов президента РФ смогут проголосовать на двух избирательных участках: в Ереване и Гюмри. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского посольства в республике.

"Для проведения 17 марта 2024 года выборов президента Российской Федерации на территории Республики Армения были сформированы два избирательных участка - избирательный участок N 8026 на территории посольства Российской Федерации в Армении <...> и избирательный участок 8031 в генеральном консульстве Российской Федерации в Гюмри", - отметили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что граждане РФ смогут получить избирательный бюллетень, предъявив действительный заграничный или внутренний паспорт.

На территории Армении выборы президента России пройдут в один день - 17 марта. Дистанционное электронное голосование с территории Армении не предусмотрено.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.