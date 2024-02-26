Песков: прекращение Данией расследования теракта на "Северных потоках" вызывает изумление

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ситуация близка к абсурдной

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Прекращение полицией Дании расследования произошедших на "Северных потоках" диверсий вызывает изумление, ситуация близка к абсурдной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, ситуация близка к абсурдной. С одной стороны перед нами это вот имеет место преднамеренная диверсии, с другой стороны никакого продвижения дальше. <...> Ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать решение полиции Дании прекратить расследование диверсий на "Северных потоках".

Пресс-секретарь главы государства в этой связи подчеркнул, что Россия будет наблюдать за расследованиями диверсий на "Северных потоках" и использовать свои возможности для получения данных о них.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что полиция Дании прекращает расследование диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-за недостатка оснований для его продолжения.