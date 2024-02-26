Песков: встречи Путина и Эрдогана нет в графике до президентских выборов в РФ

По словам пресс-секретаря президента России, у Владимира Путина до выборов сжатый и напряженный график

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Подготовка контакта президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана ведется, но до мартовских выборов в РФ встречи лидеров в графике нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"До выборов - нет. До выборов все-таки достаточно сжатый график и достаточно напряженный у президента [РФ]. Да и у господина Эрдогана весьма напряженный. Но подготовка к контактам на высшем уровне ведется, мы об этом неоднократно заявляли. Эти контакты состоятся, но в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить к графикам двух президентов", - сказал Песков.

Эрдогану 26 февраля исполнилось 70 лет, Путин поздравил его с юбилеем по телефону. В ходе беседы лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление отношений России и Турции и условились о продолжении контактов.