Песков: ЦРУ и до 2014 года готовило на Украине людей для подрывной работы против РФ

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что хорошо известна работа американских советников, которые занимали рабочие места в здании администрации президента Украины

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США работало на Украине и до госпереворота в 2014 году, готовя людей для подрывной работы против России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее газета The New York Times сообщила, что ЦРУ активно включилось в работу на Украине после 2014 года и даже создало сеть баз на границе с Россией.

"ЦРУ, другие соответствующие ведомства Соединенных Штатов, они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей, готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны", - сказал Песков и добавил, что "это не секрет".

"Хорошо известна работа так называемых американских советников, большая часть которых ведомственно принадлежала к ЦРУ, - напомнил Песков. - Они прекрасно занимали рабочие места в здании администрации президента Украины".