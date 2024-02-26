Песков: РФ продолжает контакты с Арменией, чтобы прояснить слова Пашиняна об ОДКБ

Пресс-секретарь президента отметил, что де-юре режима "заморозки" членства в организации не существует

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Москва продолжает контакты с Ереваном, чтобы прояснить заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна о "заморозке" членства в ОДКБ. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

У РФ "пока не появилось" понимание позиции Армении, отметил представитель Кремля. "Если исходить из текста соответствующих документов, такого режима де-юре просто не существует", - указал Песков.

"У нас достаточно частые контакты с нашими армянскими партнерами. Конечно же, мы будем это прояснять, - добавил он. - Будем общаться, будем выяснять".

Ранее Пашинян заявил, что республика приостановила свое участие в ОДКБ. При этом в секретариате организации сообщили, что не получали от Армении никаких подобных заявлений. В последнее время Ереван пропускал встречи в некоторых интеграционных форматах. В частности, Пашинян не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске.