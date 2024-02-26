Песков назвал женевский формат обсуждения мирного плана Зеленского несерьезным

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что это странный формат из-за обсуждений без участия России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обсуждение мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, которое проходит без участия России, "несерьезным и смехотворным".

"Насколько мы понимаем, там речь идет об этом странном формате женевском - Конференция по обсуждению мирного плана Зеленского. Мы неоднократно говорили, что по меньшей мере это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьезно и даже смехотворно", - сказал представитель Кремля.