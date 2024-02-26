Песков назвал абсурдными заявления о якобы давлении Кремля на мать Навального

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что практически все сторонники Алексея Навального, которые выступают с такими заявлениями, "находятся в розыске так или иначе, практически все находятся за границей"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления сторонников Алексея Навального о якобы имевшем место давлении Кремля на мать умершего.

"Это совершенно очередные абсурдные заявления", - сказал Песков журналистам.

Он обратил внимание на то, что практически все эти сторонники Навального "находятся в розыске так или иначе, практически все находятся за границей". "Поэтому соответствующим образом нужно относиться к их заявлениям", - посоветовал пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что "Кремль не имеет никакого отношения" к вопросам выдачи тела и похорон Навального. "Соответственно, Кремль не может оказывать давление", - указал он. "Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива", - повторил он. Песков отметил, что "глава государства эти вопросы тоже никак не регулирует". "Есть определенные службы, определенные процессы, которые идут в соответствии с установленными правилами для таких ситуаций", - пояснил представитель Кремля.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти Навального в колонии.