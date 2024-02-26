В СФ заявили, что Запад наращивает контакты с радикалами для противоправных акций

Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ отметила, что западные страны перешли к прямым призывам не признавать результаты российских выборов и активизировали работу с радикалами для попыток организации противоправных акций

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Западные официальные структуры наращивают контакты с радикалами из числа иноагентов для организации попыток дестабилизации общественно-политической ситуации в России накануне выборов президента. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Рабочая группа комиссии отмечает новый виток эскалации попыток вмешательства в выборы президента России. Страны Запада перешли к прямым призывам не признавать результаты российских выборов и активизировали работу с радикалами для попыток организации противоправных акций <...>. Западные официальные структуры наращивают контакты с радикалами для организации попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что 22 февраля состоялось совместное заседание комитета Европарламента по иностранным делам, подкомитета по правам человека и делегации по связям с Россией с участием ряда иноагентов и представителей экстремистских структур.

"В ходе заседания председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер заявил, что президентские выборы в России станут "важным тестом для российской оппозиции" и "высказал надежду", что в России продолжатся акции, нацеленные против действующей власти. Рассматриваем эти высказывания как прямой призыв к противоправным действиям и открытое признание в подготовке провокаций с участием радикалов из числа иноагентов и других ставленников Запада", - подчеркивают члены комиссии СФ.

Сенаторы обращают внимание на то, что все попытки дестабилизировать ситуацию в России накануне выборов "будут жестко пресекаться, а их участники понесут заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством".

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.