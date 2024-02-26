Рогов заявил, что жителей Работина эвакуировали еще до летнего контрнаступления ВСУ

Сейчас в населенном пункте местных жителей нет, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Жители населенного пункта Работино Запорожской области были вывезены в безопасную часть региона еще в мае 2023 года - до начала летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас в населенном пункте Работино местных жителей нет. Еще в мае 2023 года людей вывозили из прифронтовых районов, обеспечивали [всем необходимым]", - сказал он.

По данным последней украинской переписи 2001 года, в селе жили 480 человек.

В мае 2023 года власти Запорожской области эвакуировали 12 тыс. человек из районов, находящихся под обстрелами украинской армии.

25 февраля Рогов сообщил ТАСС, что в населенном пункте Работино продолжаются ожесточенные бои. Российские военные зашли в южную часть села, подразделения ВСУ удерживают его северную часть.