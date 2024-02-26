Володин пригласил саудовских парламентариев посетить Россию в 2024 году

По мнению председателя Госдумы, важным аспектом развития межпарламентского диалога будет внедрение новых форматов сотрудничества

ЭР-РИЯД, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Консультативного совета (парламента) Саудовской Аравии Абдалла Аль Аш-Шейх обсудили в ходе встречи в Эр-Рияде вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества,

Володин в ходе встречи пригласил саудовских парламентариев посетить Россию в 2024 году. "Мы с вами обсуждали вопрос о подписании соглашения между Государственной думой и Консультативным советом. Будет это правильно сделать в ходе вашего ответного визита к нам, в Россию", - сказал Володин.

"Растет товарооборот между нашими государствами. Надо сказать, что мы все более активно работаем в сфере гуманитарного сотрудничества. Поэтому нам очень важно, чтобы приобретала системность и наша работа", - сказал он. "Со своей стороны нам надо сделать все возможное для законодательного обеспечения решений, принятых на уровне глав государств - короля Саудовской Аравии и президента РФ", - отметил Володин.

По мнению председателя Госдумы, важным аспектом развития межпарламентского диалога будет внедрение новых форматов сотрудничества.

"Это исторический визит для Консультативного совета и для Королевства Саудовская Аравия. Мы уделяем чрезвычайно важное и серьезное внимание сотрудничеству с РФ и отмечаем положительную динамику развития отношений между Королевством Саудовская Аравия и РФ, особенно в свете тех договоренностей, которые достигаются между королем Саудовской Аравии и президентом РФ", - подчеркнул Абдалла Аль Аш-Шейх.

Володин предложил поручить заместителям председателей Государственной думы и Консультативного совета подготовить план совместной парламентской работы. Абдалла Аль Аш-Шейх поддержал предложение. Также в ходе посещения Консультативного совета председателя и делегацию Госдумы поприветствовали на заседании парламента.

На встрече Володин также сообщил, что недавно была запущена арабоязычная версия официального сайта Госдумы.