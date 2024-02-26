На труднодоступных территориях Ямала началось досрочное голосование

Всего избирком обеспечит возможность досрочно проголосовать на выборах для около 45 тыс. жителей

ТАСС, 26 февраля. Досрочное голосование на выборах президента России началось в Ямало-Ненецком автономном округе, в нем принимают участие вахтовые рабочие на месторождениях и жители рыболовецких поселков и оленеводческих стойбищ, сообщили ТАСС в окружном избиркоме.

"Порядка 45 тыс. участников досрочного голосования мы планируем охватить. По вертолетам [участвует] порядка 11 бортов, это авиакомпания "Ямал", с ней мы все время в связке работаем, все вертолеты находятся в поселках, откуда будут совершаться полеты", - сообщила член избирательной комиссии Ямала.

Она также добавила, что погода вносит свои коррективы в ход голосования. Из-за потепления на севере округа стоит нелетная погода, поэтому борта смогли вылететь не во все направления, вместо них на место отправились снегоходы.

Голосование в труднодоступных и отдаленных местностях будет проходить на Ямале до 14 марта. Досрочно голосуют вахтовые рабочие на месторождениях и ямальцы, живущие в рыболовецких поселках и оленеводческих стойбищах. Работа с избирателями началась сразу на восьми территориях.