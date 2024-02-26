26 февраля, 11:08
Выборы президента России - 2024

На труднодоступных территориях Ямала началось досрочное голосование

Всего избирком обеспечит возможность досрочно проголосовать на выборах для около 45 тыс. жителей

ТАСС, 26 февраля. Досрочное голосование на выборах президента России началось в Ямало-Ненецком автономном округе, в нем принимают участие вахтовые рабочие на месторождениях и жители рыболовецких поселков и оленеводческих стойбищ, сообщили ТАСС в окружном избиркоме.

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"Порядка 45 тыс. участников досрочного голосования мы планируем охватить. По вертолетам [участвует] порядка 11 бортов, это авиакомпания "Ямал", с ней мы все время в связке работаем, все вертолеты находятся в поселках, откуда будут совершаться полеты", - сообщила член избирательной комиссии Ямала.

Она также добавила, что погода вносит свои коррективы в ход голосования. Из-за потепления на севере округа стоит нелетная погода, поэтому борта смогли вылететь не во все направления, вместо них на место отправились снегоходы.

Голосование в труднодоступных и отдаленных местностях будет проходить на Ямале до 14 марта. Досрочно голосуют вахтовые рабочие на месторождениях и ямальцы, живущие в рыболовецких поселках и оленеводческих стойбищах. Работа с избирателями началась сразу на восьми территориях.

  

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