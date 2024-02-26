Захарова: Кэмерону пора признать провал Запада в нанесении РФ стратегического поражения

Официальный представитель МИД РФ отметила, что стремления со стороны Великобритании "доказать недоказуемое" - это monkey business

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону пора уже признать провал попыток Запада нанести России стратегическое поражение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на одно из заявлений Кэмерона, который, в частности, сказал: "Спустя два года [президент РФ Владимир] Путин полагает, что он еще может одержать победу. Наша задача - доказать, что он не прав". "Жаль, он не признался, что натовская задача "стратегического поражения России" провалилась", - написала Захарова в Telegram-канале, комментируя его слова. "Что касается стремления "доказать недоказуемое" - это monkey business (бессмысленная работа - прим. ТАСС), любимое занятие английской бюрократии", - добавила дипломат.