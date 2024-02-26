Дипломаты РФ в Токио осудили коллег из США, сложивших оригами ради мира на Украине

В российском диппредставительстве добавили, что Вашингтон, поставляя оружие Киеву, "продолжает целенаправленно подбрасывать дрова в топку конфликта"

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Американские дипломаты в Японии для достижения мира на Украине должны обратиться к своему "поддерживающему киевских фашистов белодомовскому руководству", а не складывать бумажных журавликов, которых по традиции делают в память о жертвах американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Так российская дипмиссия прокомментировала передачу главой дипмиссии США в Токио Рамом Эмануэлем украинскому послу Сергею Корсунскому бумажных журавликов, сложенных американскими дипломатами "во имя скорейшего мира".

"Если представители Вашингтона действительно заинтересованы в мире, то логичнее было бы обратиться к своему деятельно поддерживающему киевских фашистов белодомовскому руководству, которое, поставляя оружие Киеву, продолжает целенаправленно подбрасывать дрова в топку конфликта", - говорится в заявлении российского посольства.

"Что касается специальной военной операции, то хотели бы напомнить, что наша страна действует в полном соответствии с международным правом, в т. ч. со статьей 51 Устава ООН. Настоятельно рекомендуем американским дипломатам внимательнее изучить этот интересный документ", - отметили в посольстве. Там также рекомендовали "восполнить пробелы" в понимании итогов Второй мировой войны, в первую очередь в части российского суверенитета над южными Курилами. В этой связи в диппредставительстве РФ напомнили о "Меморандуме главнокомандующего союзными войсками американского генерала Д. Макартура от 29 января 1946 г., в котором ясно указано, что все Курильские острова исключены из территории Японии".

"А чтобы такое обучение и многочасовое рукоделие американских дипломатов не прошли для них бесследно, демонстрацию сложенных ими "сэнбадзуру" (так называют композицию из 1 тыс.бумажных журавликов - прим. ТАСС) было бы полезно сопроводить раскаянием перед японскими гражданами за кровавые военные преступления США против мирных жителей Токио, Хиросимы и Нагасаки", - добавили в посольстве.

Журавлики мира

Традиция украшать мемориальные комплексы Хиросимы и Нагасаки бумажными журавликами зародилась в 1955 году, когда умерла Садако Сасаки - девочка, пережившая американскую атомную бомбардировку Хиросимы в двухлетнем возрасте. В момент удара по городу Садако находилась в 2 км от эпицентра взрыва и получила серьезную дозу радиоактивного облучения. В 11 лет ей поставили диагноз лейкемия - врачи давали ребенку не больше года жизни. От одной из своих подруг Садако услышала легенду, согласно которой человек, сложивший тысячу бумажных журавликов, получит исполнение любого желания. В больнице Садако усердно складывала журавликов одного за другим, мечтая об исцелении.

Девочка умерла в 1955 году, когда ей было 12 лет, так и не успев сложить 1 тыс. журавликов. Родственники и друзья завершили начатое Садако дело, и девочка была похоронена вместе с 1 тыс. бумажных журавлей. В память о Садако и всех детях, погибших в результате атомных бомбардировок, в Парке мира в Хиросиме установили статую девочки, к которой местные жители и иностранные туристы каждый день приносят сотни бумажных журавликов. Гирляндами с журавликами украшен и мемориальный парк в Нагасаки.