Путин назвал в целом удовлетворительной ситуацию в Карачаево-Черкесии

Президент РФ отметил, что в регионе объем промышленного производства растет, сельхозпродукция выпускается в большем объеме

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым заявил, что ситуация в регионе в целом удовлетворительная.

"Я посмотрел материалы по республике, в целом ситуация вполне, скромно скажем, удовлетворительная. Объем промышленного производства растет, сельхозпродукция выпускается в большем объеме", - сказал глава государства в начале встречи.

"Безработица снижается, заметно снизилась - до пяти процентов. Она еще, конечно, в полтора раза больше, чем в среднем по стране, но все-таки снизилась почти в два раза - это заметный момент", - отметил он.

Тем не менее, по словам президента, есть и вопросы, требующие особого внимания. "Почему-то у вас, - не знаю, может, это не совсем так, вы сейчас поясните, - не растет стройка", - указал глава государства. Темрезов, в свою очередь, объяснил, что на итоговом оперативном заседании штаба под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина отмечалось, что Карачаево-Черкесия находится "в четверке или тройке лучших" регионов по вводу квадратных метров на душу населения. Однако, по его словам, индивидуального жилищного строительства больше, чем многоквартирных домов.

"А инвестиции как выглядят?" - также спросил президент у главы республики. "Инвестиции у нас тоже выросли на 18% в основной капитал и растут", - ответил Темрезов.

Он отметил, что уже докладывал Путину о том, что власти должны создать более трех тысяч рабочих мест в регионе в течение трех лет, "и с этой задачей справляются". "Да, это видно по всем материалам, это правда. Хорошо", - оценил глава государства. "В целом, движение вперед очевидное, это ясно. Развитие республики идет заметно", - подытожил президент.