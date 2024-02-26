Косачев назвал выборы в Белоруссии свободными и демократичными

Вице-спикер Совета Федерации РФ отметил, что они также были легитимными

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Прошедшие в Белоруссии парламентские выборы были свободными, демократичными и легитимными. Об этом заявил координатор группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ), вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"[Выборы] были свободными, демократичными и в полной мере легитимными", - сказал он журналистам.

Косачев отметил, что в отличие от наблюдателей ОБСЕ наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не оценивают в ходе выборов политическую систему и страну в целом.

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборы составила 73,09%.