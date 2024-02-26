Эксперт: освободив Ласточкино, ВС РФ начали двигаться к следующему укрепрайону ВСУ

Военный эксперт Эдуард Басурин считает, что стратегическое преимущество российских войск на этом направлении закрепится при быстром наступлении, в ином случае противник успеет укрепиться

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Российские войска, освободив населенный пункт Ласточкино к западу от Авдеевки ДНР, начали двигаться к следующему укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Эдуард Басурин.

В понедельник в Минобороны России информировали об освобождении ВС РФ населенного пункта Ласточкино и об улучшении положения по переднему краю на авдеевском направлении.

"Я бы не акцентировал внимание только на Ласточкино. Мы выровняли линию фронта, так называемый авдеевский выступ, мы его сровняли и двигаемся дальше. Чем дальше мы отодвинем линию фронта от города-героя Донецка, тем людям будет спокойнее жить. Это касается не только Донецка, но и Ясиноватой и Макеевки. В любом случае освобождение нашей земли - это всегда успех. И мы к этому стремимся", - сказал Басурин.

Он пояснил, что далее у небольшого населенного пункта к западу от Авдеевки обустроена следующая линия обороны украинской армии. "Изначально была сама Авдеевка [обустроена как укрепрайон], за ней сильно не делали [укреплений], но противник за это время подготовил линию обороны [дальше]", - отметил собеседник агентства.

Басурин выразил мнение, что стратегическое преимущество российских войск на этом направлении закрепится при быстром наступлении, в ином случае противник успеет укрепиться.

Ласточкино - небольшой населенный пункт в предместьях Авдеевки, о переходе которой под полный контроль российской армии министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину 17 февраля.