Посол РФ заявил о незаинтересованности Дании в установлении виновных в диверсии на Балтике

Решение об окончании расследования было ожидаемым, говорится в комментарии Владимира Барбина

СТОКГОЛЬМ, 26 февраля. /ТАСС/. Дания с самого начала не демонстрировала заинтересованности в установлении заказчиков, организаторов и исполнителей диверсий на газопроводах "Северный поток". Решение об окончании расследования было ожидаемым, как и объявление о его безрезультативности, говорится в комментарии посла РФ в Дании Владимира Барбина.

"Решение об окончании расследования было ожидаемым, как и объявление о его безрезультативности, - отметил дипломат. - Дания с самого начала не демонстрировала заинтересованности в установлении заказчиков, организаторов и исполнителей диверсий на газопроводах системы "Северный поток" и привлечении их к ответственности. Утверждения датской стороны о том, что расследование было комплексным и всеохватывающим, являются голословными и не подкреплены фактами. Нет никакого доверия к выводам и итогам датского расследования".

Посол напомнил, что датские власти "не только отказались от взаимодействия с Россией по этому уголовному делу, но и противодействовали запуску независимого международного расследования под эгидой ООН". Барбин подчеркнул, что "Дания не защищала свои же датские компании от введенных США в декабре 2019 года санкций в отношении "Северного потока - 2". Дания никак не реагировала и на обещание президента США Джо Байдена покончить с этим проектом, сделанное по итогам переговоров в феврале 2022 года с канцлером ФРГ Олафом Шольцем".

Датское национальное расследование не могло быть объективным и беспристрастным, учитывая изначальное негативное отношение официальных властей к проекту "Северный поток - 2", а также их стремление к тому, чтобы в сфере безопасности между Данией и США не было преград даже в бумажный лист, говорится в комментарии. Нежелание взаимодействовать с российской стороной прокуратура Дании объяснила тем, что исполнение запросов России об оказании правовой помощи может поставить под угрозу национальную безопасность.

"Не выражает ли такая позиция датской прокуратуры наличие в Копенгагене опасений, что может стать известно нечто, что создаст риски для сотрудничества Дании с США в сфере безопасности или же поставок Данией вооружений Украине? - спрашивает посол. - Готовность свернуть расследование идет вразрез с громогласными заявлениями Дании о необходимости обеспечивать безопасность критической инфраструктуры".