Россию хотят видеть как можно чаще на самых разных мероприятиях, отметил министр иностранных дел

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его поездка в Латинскую Америку доказала любовь иностранцев к РФ и их готовность приезжать в Россию на самые разные мероприятия.

"Недавняя моя поездка в Латинскую Америку подтвердила, что Россию любят, Россию хотят видеть как можно чаще на самых разных мероприятиях и к нам хотят приезжать с удовольствием на самые разные мероприятия и по правительственной, и по неофициальной, в том числе образовательной, линии", - сказал он на заседании Наблюдательного совета МГИМО.

"Запад от нас отвернулся. Но наша страна самой своей географией, самой своей историей, культурой, традициями всегда открыта к честному сотрудничеству со всеми теми народами, которые расположены вокруг наших границ, но не только. С любой другой страной мира", - добавил министр.