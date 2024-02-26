Лавров обсудил с замглавы МИД Китая украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове

Стороны, в частности, провели "доверительный обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на евразийском пространстве", отметили в российском дипведомстве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве обсудил с замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном ситуацию вокруг Украины и обстановку на Корейском полуострове. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Обсужден ряд "горячих" тем, включая украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове", - указали в министерстве.

"Проведен доверительный обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на евразийском пространстве, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом активных попыток западников по созданию там узкоблоковых военно-политических конструкций", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, стороны выразили обоюдный настрой на наращивание координации в ключевых международных организациях и диалоговых механизмах в интересах формирования более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка. "Подтверждено стремление к наращиванию двустороннего взаимодействия в БРИКС с учетом председательства России в объединении в текущем году", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также пояснили, что участники встречи дали высокую оценку текущему состоянию российско-китайских отношений, достигших беспрецедентного уровня и продолжающих динамично развиваться в русле договоренностей лидеров двух стран, а беседа прошла "в традиционно дружеской, доверительной атмосфере".