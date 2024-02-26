Лавров: нынешние руководители МОК погружают мировое спортивное движение в кризис

Глава МИД РФ отметил, что специалисты, которые будут разрабатывать перспективные пути вывода международного спорта из кризиса, будут совершенно точно востребованы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Действующие руководители Международного олимпийского комитета (МОК) и федераций погружают мировое спортивное движение в кризис. Об заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Наблюдательного совета МГИМО.

"Специалисты, которые будут глубоко погружаться в эту реальность, будут разрабатывать перспективные пути вывода международного спортивного движения из кризиса, куда его погружают нынешние руководители спортивных федераций, Международного олимпийского комитета, - эти специалисты будут совершенно точно востребованы", - сказал Лавров.

По словам министра, "особого внимания заслуживают усилия по адаптации российских спортсменов-олимпийцев к новым реалиям". "Через образовательные программы МГИМО, Фонда поддержки олимпийцев, Олимпийского комитета России, их знакомят с незападными, так сказать, элементами международного спортивного движения, - отметил он. - Я нисколько не сомневаюсь, что с пониманием происходящего в мировом спортивном движении, пониманием необходимости сделать его по-настоящему демократическим, деполитизированным связаны большие перспективы".