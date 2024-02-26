Лавров заявил, что Запад не ослабляет усилия по системному сдерживанию РФ

Страны глобального Юга и Востока демонстрируют готовность к развитию сотрудничества с РФ по различным направлениям, отметил министр иностранных дел

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Западная коалиция не ослабляет направленные на системное сдерживание России усилия, при этом страны глобального Юга и Востока демонстрируют готовность к развитию сотрудничества с РФ по различным направлениям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Наблюдательного совета МГИМО.

"Сегодня, как мы можем ежедневно убеждаться, коллективный Запад не ослабляет усилия по системному сдерживанию России, и при этом страны глобального Юга и Востока, которые представляют собой мировое большинство, не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и демонстрируют готовность к поступательному развитию сотрудничества с нами по самому широкому спектру направлений", - сказал он.

Глава российского дипведомства также отметил, что трансляции проходивших в Казани Игр будущего "показывают, что и на Западе сохраняются здоровые силы, которые готовы в своих практических действиях исходить из интересов развития отношений между всеми людьми <...> планеты и не следовать узкокорыстному конфронтационному курсу тех людей, которые волею судеб на данный момент оказались во главе соответствующих западных правительств".

При этом Лавров подчеркнул, что Россия никогда не отворачивалась от Запада. "Запад от нас отвернулся, но наша страна самой своей географией, самой своей историей, культурой, традициями всегда открыта к честному сотрудничеству со всеми теми народами, которые расположены вокруг наших границ, но не только, с любой другой страной мира", - добавил министр.