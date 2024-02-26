В Поморье экипажи двух судов первыми проголосовали на выборах президента России

Всего более 10 тыс. жителей региона смогут принять участие в выборах президента РФ досрочно

АРХАНГЕЛЬСК, 26 февраля. /ТАСС/. Экипажи двух судов, находящихся в плавании, первыми в Архангельской области досрочно проголосовали на выборах президента страны, сообщил ТАСС председатель облизбиркома Андрей Контиевский.

"Проголосовали команды двух судов, которые находятся в море. Всего 57 человек. Таким образом, в области началось досрочное голосование", - сказал Контиевский.

Всего более 10 тыс. избирателей Архангельской области смогут принять участие в выборах президента досрочно. 62 участковые избирательные комиссии до 14 марта проведут досрочное голосование на маяках, судах, находящихся в море, предприятиях геолдобычи и удаленных от избирательных участков населенных пунктах.

Труднодоступные территории, где будет досрочное голосование, находятся в Верхнетоемском, Виноградовском, Котласском, Красноборском, Лешуконском, Мезенском, Приморском, Онежском, Плесецком и Шенкурском округах и районах, а также на Новой Земле. Добираться до них будут на машинах высокой проходимости, снегоходах и судах на воздушной подушке, возможно использование вертолетов.