В Калининграде на судах в море началось досрочное голосование на выборах президента РФ

Первыми должны проголосовать члены экипажа морского буксира "Балхан"

КАЛИНИНГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации началось на калининградских судах, которые в дни выборов будут находиться в плавании, сообщил ТАСС пресс-секретарь избирательной комиссии Калининградской области Алексей Крячков. Первыми должны проголосовать, если не помешает непогода в море, члены экипажа морского буксира "Балхан", на котором организован избирательный участок № 710.

"Конкретные дата и время проведения голосования устанавливаются судовой участковой избирательной комиссией по согласованию с капитаном судна и соответствующей территориальной избирательной комиссией. Первая установленная дата голосования - 26 февраля, оно состоится на избирательном участке № 710 на морском буксире "Балхан", который находится в плавании в Балтийском море", - рассказал представитель облизбиркома.

Крячков отметил, что облизбиркомом на сегодня сформировано 17 такого рода участков, на которых, по предварительным данным, смогут проголосовать на выборах президента России более 800 избирателей, находящихся в плавании.

"Вскрытие конвертов с протоколами, а также данные протоколов судовых участковых избирательных комиссий об итогах голосования не подлежат огласке до окончания времени голосования 17 марта 2024 года", - подчеркнули в областной избирательной комиссии.