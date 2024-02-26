Мезенцев заявил, что США готовы идти на любую схему для ослабления потенциала РФ

Госсекретарь Союзного государства отметил, что введение санкций не скажется на его дальнейшей работе, направленной на оказание гуманитарной помощи Донбассу

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки готовы идти на самую нечестную схему в попытках ослабить потенциал России, сообщил журналистам во время поездки в ДНР госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, комментируя информацию о его включении в очередной список западных санкций.

Министерство финансов США 23 февраля объявило о включении Мезенцева в свои санкционные списки. В обнародованном ведомством документе не уточняется, по каким причинам Мезенцев вошел в перечень.

"Это показатель того, что ради политической конъюнктуры, ради борьбы с Россией, ради того, чтобы потенциал нашей страны уменьшить в разы, можно идти на любую схему, абсолютно нечестную, подлую, все годится в поддержку двойных стандартов. Все можно забыть и предать, даже традиции своих старших поколений - граждан США, которые сложили головы на полях Второй мировой войны", - сказал Мезенцев.

Госсекретарь Союзного государства подчеркнул, что введение санкций не скажется на его дальнейшей работе, направленной на оказание гуманитарной помощи Донбассу. "Давайте поблагодарил Совет министров Союзного государства и Высший государственный совет. Президенты Белоруссии и России более двух лет назад приняли решение об организации гуманитарной помощи детям Донбасса. Это последовательная и реальная работа. Сегодня мы вновь здесь, мы хотим помочь ребятам", - подытожил госсекретарь.