МИД: РФ осуждает попытки Запада дестабилизировать ситуацию в Белоруссии во время выборов

Москва приветствует проведение в республике единого дня голосования, отметили в министерстве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Москва осуждает попытки беглой эмигрантской оппозиции и Запада дестабилизировать ситуацию в Белоруссии накануне и во время выборов. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с выборами в Белоруссии.

"Приветствуем успешное проведение 25 февраля в Республике Беларусь важного внутриполитического события - единого дня голосования, - подчеркнули в МИД РФ. - С уважением относимся к суверенному волеизъявлению граждан братской республики, подавляющее большинство которых пришло на избирательные участки и отдало свои голоса за патриотически настроенных депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов различных уровней".

"Осуждаем имевшие место попытки беглой эмигрантской оппозиции и коллективного Запада дестабилизировать ситуацию в республике накануне и во время выборов, конфронтационные и не соответствующие реальности заявления западных официальных лиц по их итогам. Все это - очередное свидетельство продолжающейся линии на откровенное вмешательство западников во внутренние дела суверенной Беларуси", - подчеркнули в дипведомстве.

Высокие оценки наблюдателей

В министерстве указали, что РФ солидарна с высокими оценками организации голосования, данными международными наблюдателями. "Миссии Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, парламентских ассамблей СНГ и ОДКБ, других международных структур, независимые наблюдатели из большинства стран-членов указанных организаций, а также из Болгарии, Германии, Польши, Сербии, Франции, Швейцарии и других государств признали прошедшие выборы соответствующими национальному законодательству и международным стандартам", - добавили в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что россияне принимали активное участие в наблюдении за голосованием как в рамках делегаций упомянутых объединений, так и на двусторонней основе - по приглашению белорусского Центризбиркома. "В такие миссии входили представители Государственной думы и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, ЦИК и МИД России, а также российских регионов", - пояснили в министерстве.

В заявлении отмечается, что Россия подтверждает "решимость тесно взаимодействовать с белорусскими народными избранниками в целях дальнейшего расширения межпарламентских и межрегиональных связей, укрепления дружбы и сотрудничества между нашими братскими народами, углубления интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ".

О выборах в Белоруссии

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборы составила 73,09%.