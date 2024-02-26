Лавров обсудил с генсекретарем МИД Бразилии координацию в ООН, БРИКС и "двадцатке"

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в тесной координации усилий двух стран на этих площадках, отметили в российском дипведомстве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генсекретарем МИД Бразилии Марией да Рошей важность координации усилий в ООН, БРИКС и "двадцатке". Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи.

Бразильский дипломат прибыла в Москву в качестве сопредседателя межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству для проведения ее 12-го заседания.

"При обсуждении международной проблематики выражена обоюдная заинтересованность в тесной координации усилий двух стран в ООН, БРИКС, "Группе двадцати", - отметили в министерстве.

"В ходе беседы, прошедшей в дружественной и доверительной атмосфере, традиционно присущей российско-бразильским контактам, Сергей Лавров положительно оценил состояние и перспективы отношений стратегического партнерства между двумя странами, подчеркнул важную роль, которую играют внешнеполитические ведомства в их поступательном развитии, - говорится в сообщении. - Особое внимание уделено вопросам дальнейшего укрепления двустороннего политдиалога, практического сотрудничества с акцентом на его материальную и культурно-гуманитарную составляющие".