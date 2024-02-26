Захарова посоветовала Трюдо "не примазываться" к победе России "без покаяния"

Официальный представитель МИД РФ поблагодарила премьер-министра Канады за поддержку

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала премьер-министру Канады Джастину Трюдо "без покаяния не примазываться" к победе России в украинском конфликте.

Ранее, отвечая на вопрос журналиста о последствиях задержек в поставках помощи Украине, Трюдо отметил, что Канада "делает все возможное, потому что знает, что Россия должна победить в конфликте [на Украине]". Премьер сразу же заметил оговорку и поправил себя, уточнив, что имел в виду победу Киева.

"Джастин, спасибо за поддержку. Так и будет, мы обещаем. Только вы без покаяния к нашей победе не примазывайтесь", - написала Захарова в Telegram-канале, комментируя соответствующие слова канадского премьера.