Комиссия ГД направит в МИД материалы о вмешательстве посольства США в выборы РФ

Глава комиссии Василий Пискарев отметил, что русскоязычные информационные ресурсы посольства США в Москве "активно используются" для вмешательства в президентские выборы в России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ выявила факты вмешательства посольства США в Москве в предстоящие выборы президента РФ. Собранные материалы депутаты направят в МИД РФ, сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Сайт и аккаунты посольства США в соцсетях давно уже вышли за рамки представительских функций и на регулярной основе размещают политическую информацию деструктивного характера. Расцениваем подобные действия как вмешательство во внутренние дела нашей страны", - отметил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он подчеркнул, что русскоязычные информационные ресурсы посольства США в Москве "активно используются" для вмешательства в президентские выборы в России. "Посол США Линн Трейси в своем интервью, опубликованном в эти дни, дала уничижительные и дискредитирующие оценки выборам в нашей стране еще до их проведения, тем самым пытаясь подорвать доверие граждан к избирательной системе. <…> Явный выход посла США за рамки дипломатических норм и правил в преддверии выборов не должен остаться без внимания, комиссия направит собранные материалы в МИД России", - добавил Пискарев.

По его словам, посол США в России лично подчеркивает, что "многочисленные инвективы", с которыми Госдеп и посольство США в Москве регулярно обращаются к российскому правительству, "являются также обращениями к гражданам России, что дает некий "очень важный импульс". "Мы уже сталкивались с различными "импульсами" со стороны посольства США, но были они не наведением мостов, как говорит посол, а попытками дестабилизировать обстановку в России и призывами к массовым беспорядкам", - подчеркнул Пискарев.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.