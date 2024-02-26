Сальдо сообщил об уничтожении танка Abrams на авдеевском направлении

По словам губернатора Херсонской области, в первом же боевом выезде американский танк был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен

ГЕНИЧЕСК, 26 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС России уничтожили на авдеевском направлении американский танк Abrams, усиленный динамической защитой. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили на авдеевском направлении американский танк Abrams. После того как пентагоновские "стратеги" увидели костры из Leopard на запорожском фронте, они вернули все 30 поставленных киевскому режиму танков на доработку. На них установили активную динамическую защиту и отослали назад. Однако не помогло", - написал он в Telegram-канале.

По словам Сальдо, в первом же боевом выезде Abrams был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен.

25 февраля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что на линии фронта под Авдеевкой впервые были замечены танки Abrams.